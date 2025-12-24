БОЛЕЕ 23 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. С начала сезона в Россию было экспортировано 23 553 тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 29 109 тонн мандаринов.

С начала сезона также экспортировано: