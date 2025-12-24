БОЛЕЕ 23 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА
Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. С начала сезона в Россию было экспортировано 23 553 тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 29 109 тонн мандаринов.
С начала сезона также экспортировано:
– 1 266 тонн фейхоа (1 098 тонн в 2024 г.);
– 507 тонн хурмы (248 тонн в 2024 г.);
– 747 тонн лимонов (346 тонн в 2024 г.);
– 156 тонн апельсинов (103 тонны в 2024 году).
По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона.