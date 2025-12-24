ПИРОТЕХНИКУ ИЗЪЯЛИ НА «ПСОУ»

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ОБК и ТП т/п Псоу ГТК , в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «импорт», досмотрели транспортное средство марки «Nissan» с государственным регистрационным знаком «М692КМ АВН», которым управлял гражданин Республики Абхазия Крбащян Сергей Сергеевич, 1988 года рождения, проживающий по адресу: с. Псахара, ул. Парковая. Водитель не заявил ни в письменной, ни в устной форме о наличии у него товара.