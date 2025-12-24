 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПИРОТЕХНИКУ ИЗЪЯЛИ НА «ПСОУ»

Новости Среда, 24 декабря 2025 16:44
ПИРОТЕХНИКУ ИЗЪЯЛИ НА «ПСОУ»

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ОБК и ТП т/п Псоу ГТК , в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «импорт», досмотрели транспортное средство марки «Nissan» с государственным регистрационным знаком «М692КМ АВН», которым управлял гражданин Республики Абхазия Крбащян Сергей Сергеевич, 1988 года рождения, проживающий по адресу: с. Псахара, ул. Парковая. Водитель не заявил ни в письменной, ни в устной форме о наличии у него товара.

В ходе таможенного досмотра транспортного средства в багажном отделении была обнаружена и изъята пиротехника. Среди изъятого: три фейерверка фирмы «Сила солнца – зимний наряд» на 49 залпов каждый, восемь фейерверков «Римская свеча» на 8 залпов и 48 пиротехнических изделий бытового назначения фирмы «CRAZY ROBOTS».

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

