июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Среда, 24 декабря 2025 16:47
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. В нем приняли участие спикер Лаша Ашуба и представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба.

В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия», инициированный депутатом Парламента Резо Зантария. По мнению автора, внесение необходимых изменений в законопроект предоставит возможность гражданам и юридическим лицам Республики Абхазия беспрепятственно и на более лучших условиях реализовать право на обращение в органы государственной власти республики.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал на заседании сессии принять во втором чтении данный законопроект.

Депутаты обсудили проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия». Авторы законопроекта считают необходимым внести изменения в статью 27 Закона «О Президенте Республики Абхазия», предлагая исключить из нее словосочетание «…или в связи с досрочной отставкой…».

Затем участники заседания рассмотрели проект закона «Об официальном толковании законов и иных нормативных правовых актов, принятых Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия», который разработан с целью устранения пробела, связанного с толкованием принятых законов и иных нормативных правовых актов. Законопроектом устанавливается: порядок официального толкования, и его цели и принципы; закрепляется право официального толкования за Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия; устанавливается право на обращение об официальном толковании; определяются пределы толкования, а также форма, порядок рассмотрения и вступления в силу актов об официальном толковании.

По итогам обсуждения данных законопроектов и последующего голосования члены комитета не дали положительную рекомендацию для их утверждения на заседании сессии Парламента.

В рамках заседания депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», касающийся вопросов государственной миграционной политики. В результате голосования данный вопрос не набрал большинства голосов членов комитета, но, в соответствии с законодательством, будет вноситься для рассмотрения на заседании сессии Парламента.

Также был рассмотрен проект постановления о порядке и сроках вступления в силу положений Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», которые касаются введения в действие автоматизированной судебно-информационной системы (АСИС). Было принято решение вынести данный проект постановления для принятия на заседании сессии.

