ТИМУР АГРБА ПОЗДРАВИЛ ДЕТЕЙ- СИРОТ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Для большинства людей Новый год – это огоньки, запах мандаринов, долгожданные подарки и ожидание чуда в кругу родных и близких. Но есть дети, для которых этот праздник звучит совсем иначе. Это дети, растущие без мамы и без папы. В Сухуме 17 детей – круглых сирот. По сложившейся традиции, в преддверие Нового года, их приглашают в администрацию столицы, чтобы поздравить, порадовать и напомнить – место для чуда есть в каждом из нас.

В этом году решением главы столицы Тимура Агрба, к предстоящим праздникам каждому круглому сироте выделено 20 тысяч рублей. Вся сумма – это личные средства руководителя администрации.

«Для нас нет, и не может быть чужих детей. Вы – наше будущее, наша опора. На вас мы надеемся, и всегда будем стоять рядом», – подчеркнул Тимур Агрба.

Об этом сообщает сайт столицы.