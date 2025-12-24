ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Министерство туризма Абхазии и Медиахолдинг «Макс медиа групп» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационного продвижения туристического потенциала Абхазии на цифровых и телевизионных платформах холдинга, совокупная аудитория которых превышает 2 миллиона пользователей.

Сотрудничество будет носить системный и долгосрочный характер, что позволит обеспечить постоянное медиа присутствие Абхазии в российских информационных пространствах.

Телеканал «SochiLive.Tv» охватывает вещанием более 260 городов России, что создаёт дополнительные возможности для продвижения туристического имиджа Республики Абхазия в Российской Федерации.

Также, вещание Sochi Live ведется во всех крупных отелях и санаториях Сочи (95% номерного фонда города, 400 000 номеров)

Sochi Live транслируется во всех кабельных сетях Сочи:

• Ростелеком, Бизнес связь, Радист, МТС, Мегафон, Билайн, Vintera, Медиа Логистика, Тр нсТелеКом, Твинтел, Яндекс Эфир.

• Распространяется на ОТТ платформах и IP-TV.

• Также вещание ведется онлайн на сайте Sochilive.tv