АБХАЗСКИЕ МАНДАРИНЫ ОКАЗАЛИСЬ МИРАЖОМ: ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СКРЫВАЕТСЯ ПОД ЛЮБИМЫМ ЗИМНИМ БРЕНДОМ

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Привычные зимние мандарины с яркой пометкой «абхазские» всё чаще разочаровывают покупателей качеством и свежестью. За знакомым брендом нередко скрывается импортный фрукт с иным происхождением и коротким сроком хранения. Об этом сообщает издание NewsInfo. Ru со ссылкой на представителей розничного рынка.

Абхазский бренд без абхазского урожая

Мандарины давно стали одним из гастрономических символов Абхазии для российского потребителя. Однако реальный объём урожая в республике несопоставим с масштабом спроса, который возникает в России в декабре. Физически местные производители не могут обеспечить такие поставки, поэтому на рынок попадает продукция из других стран.

Основным донором становится Турция, обладающая крупными плантациями и стабильным экспортным потенциалом. Эти фрукты завозятся в Абхазию, после чего проходят переупаковку и отправляются в Россию уже под видом местного продукта. По сути, покупатель приобретает импортный товар, ориентируясь на узнаваемое название.

«Часть турецких мандаринов продают как абхазские. В Абхазии очень мало мандаринов, поэтому те, что привозят из Турции, перефасовывают в коробки и продают его как абхазские», – рассказал заместитель исполнительного директора Российской ассоциации рынка ритейла Шамиль Магомедов.

Как работает подмена происхождения

Со временем словосочетание «абхазский мандарин» утратило значение географического указания и превратилось в устойчивый маркетинговый бренд. Он вызывает доверие, ассоциируется с ароматом и вкусом детства и позволяет продавцам поддерживать высокий уровень продаж даже при сомнительном качестве товара.

При этом логистическая цепочка таких поставок может включать сразу несколько стран. Турецкие мандарины закупаются оптом, им меняют упаковку, и они поступают в розницу уже как «локальный продукт». Разница во вкусе для массового покупателя зачастую минимальна, но ожидания от бренда оказываются завышенными.

«Просто, когда говорят абхазский, это не факт, что он действительно абхазский. Это как бренд уже используют. Абхазский мандарин, а за ним бывает турецкий», – пояснил Магомедов.

Почему мандарины быстро портятся

Отдельная проблема связана с качеством и сохранностью плодов. В текущем сезоне погодные условия оказались благоприятнее, чем годом ранее, однако это не гарантирует длительный срок хранения. Некоторые сорта изначально плохо переносят транспортировку и складирование.

Для ускорения дозревания перед продажей иногда применяется газация, что делает мандарины более уязвимыми. Особенно чувствительным считается сорт «Сацума», широко распространённый в Турции. Он отличается тонкой кожурой и быстро теряет товарный вид при длительных перевозках.

Рынок цитрусовых остаётся стабильным, дефицита мандаринов не ожидается. Более лежкие и качественные сорта появятся в широком доступе ближе к январю, а до этого покупателям стоит внимательнее оценивать внешний вид фруктов, а не полагаться исключительно на громкое название.