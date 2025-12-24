СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СБОРА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОТРЕБЛЁННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве энергетики состоялось совещание по сбытовым вопросам в электроэнергетике, сообщает пресс-служба министерства. Оно прошло с участием руководителей районных сбытовых отделов РУП «Черноморэнерго» и было посвящено вопросам сбора платежей за потреблённую абонентами электроэнергию.
В ходе совещания руководители отделов представили отчёты о ситуации со сбором платежей в городах и районах республики. Были озвучены плановые показатели собираемости, которые необходимо достигнуть до конца этого месяца.
Особое внимание было уделено обсуждению проблемных вопросов на местах, препятствующих эффективной работе по взысканию задолженности.
По итогам заслушанных отчётов министр Батал Мушба подчеркнул важность продолжения работы по повышению динамики по взысканию задолженности и гарантированного обеспечения выполнения плановых показателей до конца месяца. Отмечена и необходимость повышения прозрачности в сбытовой сфере и разъяснительной работы с населением.
Последнее от Super User
- В ЮБИЛЕЙНОМ 2025 ГОДУ «СМЕНА» ПРИНЯЛА ОКОЛО 17 000 ДЕТЕЙ
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АСЛАНА ДОЧИЯ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД
- СУХУМСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АНАИДЫ АРШАКЯН
- АБХАЗСКИЕ МАНДАРИНЫ ОКАЗАЛИСЬ МИРАЖОМ: ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СКРЫВАЕТСЯ ПОД ЛЮБИМЫМ ЗИМНИМ БРЕНДОМ
- ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ