ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СБОРА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОТРЕБЛЁННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Среда, 24 декабря 2025 17:11
Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве энергетики состоялось совещание по сбытовым вопросам в электроэнергетике, сообщает пресс-служба министерства. Оно прошло с участием руководителей районных сбытовых отделов РУП «Черноморэнерго» и было посвящено вопросам сбора платежей за потреблённую абонентами электроэнергию.

В ходе совещания руководители отделов представили отчёты о ситуации со сбором платежей в городах и районах республики. Были озвучены плановые показатели собираемости, которые необходимо достигнуть до конца этого месяца.

Особое внимание было уделено обсуждению проблемных вопросов на местах, препятствующих эффективной работе по взысканию задолженности.

По итогам заслушанных отчётов министр Батал Мушба подчеркнул важность продолжения работы по повышению динамики по взысканию задолженности и гарантированного обеспечения выполнения плановых показателей до конца месяца. Отмечена и необходимость повышения прозрачности в сбытовой сфере и разъяснительной работы с населением.

