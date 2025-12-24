 

СУХУМСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АНАИДЫ АРШАКЯН

Новости Среда, 24 декабря 2025 17:14
СУХУМСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АНАИДЫ АРШАКЯН

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум проводится процессуальная проверка по заявлению гражданки Аршакян Анаиды Ардавазовны, по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей со стороны сотрудников отделения родовспоможения   ГУ МЗ РА «Республиканская больница», в ходе оказания медицинской помощи пациентке Аршакян А.А. и ее новорожденному ребенку Аведикян Микаэлю Рафиковичу.

Роды были очень тяжелыми. Сейчас новорожденного вывезли в Россию, он находится в критическом состоянии и подключен к аппарату жизнеобеспечения (барокамере) для борьбы за его жизнь и здоровье.

