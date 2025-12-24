 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АСЛАНА ДОЧИЯ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Среда, 24 декабря 2025 17:23
Оцените материал
(0 голосов)
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АСЛАНА ДОЧИЯ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение и направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Дочия Аслана Вячеславовича в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «е» части 2 статьи 99, частью 1 статьи 217 и частью 4 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, то есть по факту умышленного убийства двух и более лиц общеопасным способом – Квициния Лашарелы Зауриевича, Жиба Ешсоу Датиковича и Жиба Нарсоуа Датиковича, имевшего место 11 января 2025 года в городе Сухум в кафе-кондитерской «Бисквит», а также незаконного оборота боеприпасов и холодного оружия.

Как сообщалось ранее, 11 января 2025 года, в порядке статей 91, 92 УПК Республики Абхазия Дочия А.В. был задержан, а 14 января 2025 года Сухумским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 24 декабря 2025 17:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АНАИДЫ АРШАКЯН В ЮБИЛЕЙНОМ 2025 ГОДУ «СМЕНА» ПРИНЯЛА ОКОЛО 17 000 ДЕТЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.