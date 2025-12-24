УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АСЛАНА ДОЧИЯ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД
Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение и направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Дочия Аслана Вячеславовича в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «е» части 2 статьи 99, частью 1 статьи 217 и частью 4 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, то есть по факту умышленного убийства двух и более лиц общеопасным способом – Квициния Лашарелы Зауриевича, Жиба Ешсоу Датиковича и Жиба Нарсоуа Датиковича, имевшего место 11 января 2025 года в городе Сухум в кафе-кондитерской «Бисквит», а также незаконного оборота боеприпасов и холодного оружия.
Как сообщалось ранее, 11 января 2025 года, в порядке статей 91, 92 УПК Республики Абхазия Дочия А.В. был задержан, а 14 января 2025 года Сухумским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последнее от Super User
