Абхазия Информ

В ЮБИЛЕЙНОМ 2025 ГОДУ «СМЕНА» ПРИНЯЛА ОКОЛО 17 000 ДЕТЕЙ

Новости Среда, 24 декабря 2025 17:29
Оцените материал
(0 голосов)
В ЮБИЛЕЙНОМ 2025 ГОДУ «СМЕНА» ПРИНЯЛА ОКОЛО 17 000 ДЕТЕЙ

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Во Всероссийском детском центре «Смена» подвели итоги 2025 года. Основным его вызовом стал отдых детей в условиях запрета на использование акватории Черного моря в рекреационных целях. Благодаря своевременным решениям Центр принял порядка 17 000 детей. Это молодежь из более 80 регионов России, а также из Армении, Беларуси, Абхазии, Киргизии, Монголии, Узбекистана, Южной Осетии и Казахстана.

В 2025 году Всероссийский детский центр «Смена» отметил свое 40-летие. Праздничные мероприятия проходили в рамках всех образовательных смен. Была организована беспрецедентная акция: 1 июня, в День защиты детей и день рождения Центра, флаг «Смены» подняли и развернули на самой высокой точке России – вершине горы Эльбрус. Позже этот флаг стал экспонатом сменовского музея.

В течение года в шести лагерях Центра провели 32 смены: спортивные, инженерные, творческие и патриотические образовательные программы. В них, несмотря на запрет купания в море, приняли участие порядка 17 000 детей. Среди юных гостей «Смены» почти 600 ребят приехали из Херсонской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Также Центр посетили дети участников спецоперации и подростки с ограниченными возможностями здоровья.

«Помимо ребят из 84 регионов России, в уходящем году в «Смене» побывал 331 ребенок из-за рубежа, что на 65% больше прошлогодних показателей. В Центре прошли обучение дети из Армении, Абхазии, Киргизии, Монголии, Узбекистана, Южной Осетии, Беларуси и Казахстана. В

2026 году «Смена» продолжит расширять границы гостеприимства, ведь диалог культур – важнейшая составляющая гармоничного развития подрастающего поколения. Наша команда уверена, что, работая в этом направлении, мы создаем прочную основу для будущего мира и взаимопонимания. Также приоритетным направлением деятельности «Смены» в новом году станет налаживание тесного сотрудничества с учреждениями среднего профессионального образования. Преобразования коснутся и Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий «Парк Будущего». На его базе запланировано создание Академии техномастерства «Орбита будущего». Так, с 2026 года в «Смене» дети смогут получить не только профильные знания, но и официальную экспертную оценку, которая пригодится им для дальнейшей профессиональной самореализации», – рассказал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Уходящий год стал действительно прорывным в области международного сотрудничества. Центр заключил соглашение о сотрудничестве с Международным детско-оздоровительным комплексом «Барчын» (Кыргызстан) в рамках международного проекта «Мост дружбы: Россия и мир» и меморандум с благотворительным фондом «Наше будущее» (Армения). В 2026 году запланировано более плотное сотрудничество с профильными организациями Индии. Установленные договоренности предполагают совместные образовательные программы и проекты по обмену международным опытом в сфере дополнительного образования, культуры, спорта и отдыха, а также оздоровления детей.

В рамках мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» в «Смене» торжественно открылось новое образовательное пространство – «Маяк воспитания в системе СПО», которое стало платформой для обмена опытом и повышения квалификации для заместителей директоров по воспитательной работе и кураторов учебных групп колледжей и техникумов России.

Также 2025 год для «Смены» ознаменовался полной реорганизацией системы питания. Переход на аутсорсинг позволил за счет внебюджетных инвестиций партнеров начать модернизацию столовых, превратив их в современные культурно-образовательные пространства. Это не только повысило удовлетворенность детей, но и стало практическим инструментом воспитания культуры здорового питания. Кроме того, в «Смене» началась работа по интеграции этой темы в образовательные программы Центра, что заложило основу для будущего сотрудничества учреждения с профильными колледжами.

Учредителями Всероссийского детского центра «Смена» являются Правительство Российской Федерации и Минпросвещения РФ.

ФГБОУ ВДЦ «Смена» – круглогодичный детский центр, расположенный в с. Сукко Анапского района Краснодарского края. Он включает в себя шесть детских образовательных лагерей («Лидер», «Профи», «Арт», «Профессиум», «Наставник», «Рубеж»), на базе которых реализуется более 50 образовательных программ. В течение года в Центре проходит 16 смен, их участниками становятся до 18 000 ребят из всех регионов России и стран зарубежья. На основной территории действует единственный в стране Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий «Парк будущего», созданный по поручению президента РФ. В 2025 году ВДЦ «Смена» исполняется 40 лет! Учредителями ВДЦ «Смена» являются правительство РФ, Министерство просвещения РФ. Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе ВДЦ «Смена»: +7 (86133) 93-520, (доб. 246), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Официальный сайт: смена.дети.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра «Смена».

Прочитано 8 раз

