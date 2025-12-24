ПРЕЗИДЕНТ ПРИГЛАСИЛ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ НА НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ
Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба пригласил учащихся Сухумского государственного лицея-интерната, Очамчырского и Калдахуарского школ-интернатов на новогодний спектакль «Быбыш» в Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба.
Как сообщил пресс-секретарь президента Алхас Чолокуа, Бадра Гунба второй год подряд оказывает такое внимание воспитанникам школ-интернатов.
По его словам, подобные встречи не только создают праздничное настроение, но и способствуют приобщению детей к национальной культуре и театру через сказку на родном языке.
