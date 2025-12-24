ВОПРОСЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АБХАЗИИ ОСУДИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Сухум. 24 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Круглый стол, посвященный миграционной политике Абхазии, состоялся в Общественной палате. в среду, 24 декабря. Участники круглого стола проанализировали текущую ситуацию и наметили шаги по оптимизации миграционных потоков с учетом интересов национальной экономики, демографии, образования и безопасности.

В дискуссии, которую вел руководитель комиссии Общественной палаты по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Даут Агрба, участвовали руководители профильных ведомств, представители научного сообщества и эксперты: Олег Дамениа (ЦСЭИ), Саид Цвинария (ГМС), Хибла Шамба (Минпросвещения), Эмма Голеузова (Минэкономики), Фатима Камкия (Институт экономики и права АНА), Александр Страничкин (Общественная палата) и другие.

Начальник Государственной миграционной службы Саид Цвинария представил отчет о текущем положении дел. По его словам, в 2025 году ведомство сделало упор на повышение качества учета иностранных граждан.

«Общее количество иностранцев, получивших разрешительные документы, составило 12,5 тысяч человек. Около 2 500 из них – ранее не учтенные мигранты. То есть практически 25% – это новые люди, которые теперь «видны» государству, – сообщил Цвинария.

Благодаря улучшению учета на границе с РФ и тесному взаимодействию с Погрануправлением СГБ плановые показатели миграционных сборов были перевыполнены: бюджет службы вырос со 195 миллионов до 250 миллионов рублей. Однако проблема остается острой: на данный момент лишь четверть работников в Абхазии зарегистрированы и платят налоги.

Саид Цвинария подчеркнул, что для решения вопросов безопасности планируется введение системы распознавания лиц.

Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа акцентировал внимание на необходимости научного подхода: «Нам нужно определить «безопасный коридор» и усовершенствовать контроль, чтобы миграционные потоки оставались в рамках, выгодных для экономики. Без поддержки научного сообщества строить долгосрочные перспективы невозможно».

Заместитель секретаря Общественной палаты Александр Страничкин отметил изменение географии миграции (появление приезжих из Африки и Кубы) и указал на социальные аспекты: «Есть те, кто живет здесь десятилетиями и успешно интегрируется. Однако важно четко определить, какие именно специалисты нужны стране, особенно учитывая скрытую безработицу среди местного населения. Также необходим усиленный санитарный контроль и системный подход, чтобы не допустить утечки средств из экономики».

Заместитель министра экономики Эмма Голеузова назвала миграцию «обоюдоострым мечом»: «Нерегулируемые потоки могут стимулировать теневой сектор и межнациональную напряженность. Наша задача – обеспечить национальную безопасность, создавая при этом новые рабочие места для граждан через поддержку малого и среднего бизнеса».

Директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия заявила о готовности научного сообщества участвовать в экспертизе законодательства: «Нам необходима концепция, отражающая глобальные изменения. Акцент следует сделать на жестком контроле и выборе востребованных специалистов».

Заместитель министра просвещения Хибла Шамба затронула вопрос образования. На май 2025 года в школах республики обучается 327 детей иностранцев (0,7% от общего числа учащихся).

«Учителя сталкиваются с серьезным вызовом, когда в классе появляются дети, не владеющие языком обучения. Это требует от педагога колоссальных дополнительных усилий», – отметила она. Кроме того, 0,2% детей также ходят в детские сады.

Член Общественной палаты, председатель Союза журналистов Руслан Хашиг предложил создать единую базу данных, которая свяжет регистрацию с реальным трудоустройством и банковским сектором. Он также выразил мнение, что в стратегических сферах, таких как СМИ, процент мигрантов должен быть минимальным для сохранения национальных стандартов.

Научный сотрудник ЦСЭИ Илона Мирцхулава обратила внимание на экономические последствия: рост арендных ставок на жилье и вывоз капитала мигрантами, суммы которого порой сопоставимы с государственными доходами.

Кроме того, она призвала учитывать возможное изменение общественной атмосферы из-за культурно-религиозного разнообразия.

Завершая встречу, спикеры сошлись во мнении: для эффективного управления процессами необходима скоординированная работа ГМС, МВД, СГБ и Минпросвещения. Особую тревогу экспертов вызывает внутренняя миграция – отток населения из сел в города, так как именно село является хранителем абхазского культурного кода.

Об этом сообщает Апсныпресс.