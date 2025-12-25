 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
«НОВОГОДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС» ВОЗОБНОВИЛ СВОЙ МАРШРУТ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Новости Четверг, 25 декабря 2025 14:32
Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. С 6 вечера на дороги Сухума выезжает троллейбус, украшенный красочными светящимися гирляндами. Первые пассажиры уже опробовали праздничный транспорт и рассказали, что так ездить гораздо веселее.

Троллейбус будет курсировать по маршруту «Новый район рынок», «Старый поселок рынок».

В новогоднюю ночь для горожан будет доступен общественный транспорт уже установлен график движения троллейбусов. В ночь с 31 декабря на 1 января с 0:30 до 5 утра три троллейбуса выедут на линию с центра города по маршрутам в сторону Нового района, Старого посёлка и Маяка.

ВОПРОСЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АБХАЗИИ ОСУДИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ СОГЛАСОВАН ОБЪЕМ БЕСПОШЛИННОГО ВЫВОЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ
