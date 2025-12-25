«НОВОГОДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС» ВОЗОБНОВИЛ СВОЙ МАРШРУТ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. С 6 вечера на дороги Сухума выезжает троллейбус, украшенный красочными светящимися гирляндами. Первые пассажиры уже опробовали праздничный транспорт и рассказали, что так ездить гораздо веселее.
Троллейбус будет курсировать по маршруту «Новый район – рынок», «Старый поселок – рынок».
В новогоднюю ночь для горожан будет доступен общественный транспорт – уже установлен график движения троллейбусов. В ночь с 31 декабря на 1 января с 0:30 до 5 утра три троллейбуса выедут на линию с центра города по маршрутам в сторону Нового района, Старого посёлка и Маяка.
