«НОВОГОДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС» ВОЗОБНОВИЛ СВОЙ МАРШРУТ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Троллейбус будет курсировать по маршруту «Новый район – рынок», «Старый поселок – рынок».

В новогоднюю ночь для горожан будет доступен общественный транспорт – уже установлен график движения троллейбусов. В ночь с 31 декабря на 1 января с 0:30 до 5 утра три троллейбуса выедут на линию с центра города по маршрутам в сторону Нового района, Старого посёлка и Маяка.