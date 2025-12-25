 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОГЛАСОВАН ОБЪЕМ БЕСПОШЛИННОГО ВЫВОЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ

Новости Четверг, 25 декабря 2025 14:48
Оцените материал
(0 голосов)
СОГЛАСОВАН ОБЪЕМ БЕСПОШЛИННОГО ВЫВОЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Россия и Абхазия согласован объем беспошлинного вывоза нефтепродуктов из РФ в РА в 2026 году в общей массе 130 тысяч тонн. Документ подписали министерства энергетики двух стран, Минэкономики Абхазии, Министерство экономразвития РФ.

Согласно ему, поставки будут осуществляться в объемах:

▪️ бензин с октановым числом менее 95 70 тысяч тонн;

▪️ бензин с октановым числом 95 или более, но менее 98 23 тысячи тонн;

▪️ Дизель 30 тысяч тонн;

▪️ Битум нефтяной 7 тысяч тонн;

▪️ Пропан 2 тысячи тонн.

Меры направлены на стабильное и бесперебойное снабжение Абхазии нефтепродуктами, сообщили Минэнерго.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 25 декабря 2025 14:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «НОВОГОДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС» ВОЗОБНОВИЛ СВОЙ МАРШРУТ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.