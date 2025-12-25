СОГЛАСОВАН ОБЪЕМ БЕСПОШЛИННОГО ВЫВОЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ
Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Россия и Абхазия согласован объем беспошлинного вывоза нефтепродуктов из РФ в РА в 2026 году в общей массе 130 тысяч тонн. Документ подписали министерства энергетики двух стран, Минэкономики Абхазии, Министерство экономразвития РФ.
Согласно ему, поставки будут осуществляться в объемах:
▪️ бензин с октановым числом менее 95 – 70 тысяч тонн;
▪️ бензин с октановым числом 95 или более, но менее 98 – 23 тысячи тонн;
▪️ Дизель – 30 тысяч тонн;
▪️ Битум нефтяной – 7 тысяч тонн;
▪️ Пропан – 2 тысячи тонн.
Меры направлены на стабильное и бесперебойное снабжение Абхазии нефтепродуктами, сообщили Минэнерго.
Последнее от Super User
- ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
- «НОВОГОДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС» ВОЗОБНОВИЛ СВОЙ МАРШРУТ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
- ВОПРОСЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АБХАЗИИ ОСУДИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
- ПРЕЗИДЕНТ ПРИГЛАСИЛ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ НА НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ
- В ЮБИЛЕЙНОМ 2025 ГОДУ «СМЕНА» ПРИНЯЛА ОКОЛО 17 000 ДЕТЕЙ