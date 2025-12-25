ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На заседании Сухумского городского Собрания был принят в первом чтении проект бюджета г. Сухум на 2026 год. Проект бюджета представил начальник Управления финансов администрации Сухума Алхас Лагвилава.

Он подчеркнул, что проект бюджета формировался на основе прогноза социально-экономического развития города. Лагвилава представил депутатам подробную информацию об основных характеристиках проекта бюджета на следующий год, к которым относятся объем доходов, объем расходов, объем междюджетных трансфертов.

Представленный к рассмотрению проект бюджета обеспечивает увеличение социальных расходов.

Говоря о доходах, Алхас Лагвилава подчеркнул, что в структуре доходов бюджета на налоговые доходы приходится более 95 %. Основными источниками налоговых поступлений являются подоходный налог, составляющий 52,7 процентов, налог на прибыль предприятий и организаций – почти 35 процентов, спецналог – 3,6 процента, налог на имущество – 3,5 процента, акцизы – 3 процента.

Рост поступлений налогов связан с ростом деловой активности населения и развитием малого и среднего предпринимательства в городе, а также с хорошей работой налоговиков, с повышением уровня администрирования и собираемости, считает начальник Управления финансов. Он отметил, что в 2026 году прогнозируется увеличение доходов бюджета по отношению к 2025 году на общую сумму 174 миллиона 545 тысяч рублей.

В проекте бюджета прогнозируется поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 миллиарда двести пятьдесят семь миллионов 789 тысяч рублей.

Межбюджетный трансферт планируется на уровне 81 млн 209 тысяч рублей, в том числе дотации из республиканского бюджета 10 млн рублей. А также предусмотрены субсидии из республиканского бюджета на софинансирование заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, составляющие 60 млн 424 тысяч рублей. Также предусмотрена субвенция из республиканского бюджета для дополнительных выплат преподавателям русского языка и литературы в средних школах на сумму 10 млн 785 тысяч рублей.

Что же касается расходов бюджета, по словам Алхаса Лагвилава, их объем и структура осуществлялись в соответствии с расходными обязательствами. Объемы расходов бюджета города предусматривались из учета предложений по оптимизации расходных обязательств, из приоритетности расходов, учета фактических показателей исполнения бюджета за январь-сентябрь 2025 года и из прогнозируемых поступлений доходов в новом году.

Таким образов, объем расходов на 2026 год определен в 2 миллиарда 338 миллионов 999 тысяч рублей., что на 40 миллионов 263 тысячи рублей меньше уточненных показателей 2025 года.