В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ДОБРОВОЛЬЦА ПАВЛА БЖАНИЯ
Новости Четверг, 25 декабря 2025 15:09
Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава почтил память добровольца из Абхазии Павла Бжания, погибшего в зоне специальной военной операции. В церемонии также приняли участие премьер-министр Владимир Делба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, члены правительства, руководство Сухума.
Руководители страны выразили соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшего.
Павел Бжания воевал в 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Вооруженных сил России.
