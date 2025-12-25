 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ДОБРОВОЛЬЦА ПАВЛА БЖАНИЯ

Четверг, 25 декабря 2025 15:09
В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ДОБРОВОЛЬЦА ПАВЛА БЖАНИЯ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава почтил память добровольца из Абхазии Павла Бжания, погибшего в зоне специальной военной операции. В церемонии также приняли участие премьер-министр Владимир Делба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, члены правительства, руководство Сухума.

Руководители страны выразили соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшего.

Павел Бжания воевал в 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Вооруженных сил России.

