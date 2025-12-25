АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПЕРЕДАЛА ПОДАРКИ ПОДОПЕЧНЫМ КИАРАЗА И АШАНЫ

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Глава Сухума Тимур Агрба с семьей и сотрудниками администрации столицы посетили офис БО «Киараз». В преддверие Нового года в Киаразе всегда людно. Сюда приносят подарки со всех уголков города. Каждый пакет или коробка – это больше чем просто подарок, это радость и ощущение того, что ребенка помнят, что праздник обязательно придет в каждый дом.