РАБОТА ГМС АБХАЗИИ НА КПП «ПСОУ» ПРОДЛЕНА ДО 1 ЯНВАРЯ 2028 ГОДА

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Проектом закона определено вступление в силу положений о миграционной карте с 1 января 2028 года, в связи с этим продлен срок осуществления учета иностранных граждан Государственной миграционной службой Абхазии в пунктах пропуска через государственную границу.

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия» предусматривает внесение изменений в законы «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия» и «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия».

Как говорится в пояснительной записке, усиление контроля при въезде и выезде иностранных граждан через государственную границу положительно повлияло на поступление доходов от деятельности Миграционной службы. В 2023 году в бюджет поступило 93 млн рублей, в 2024 – 193 млн рублей, в 2025 – более 230 млн рублей.