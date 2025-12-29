УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия окончено предварительное расследование и направлено с обвинительным заключением в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательной комиссии с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору и применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти – сотрудников милиции, имевшего место 01 марта 2025 года в поселке Цандрыпш Гагрского района, на территории избирательного участка №5 округа №14 под названием «Цандрыпшский», расположенного в средней школе №2 им. Н.З. Багателия, по улице Октябрьская, строение №448, в период проведения второго тура выборов президента Республики Абхазия.

Речь также итет о применении насилия, опасного для жизни, в отношении сотрудников КПМ «Мюссера» и СОБР МВД РА, имевшего место в тот же день, 01 марта 2025 году в селе Блабырхуа Гудаутского района на КПМ «Мюссера» и незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, обнаруженных и изъятых в гостевом доме «Виктория», расположенного в городе Пицунда, по улице Приморская, дом 8, со стороны Гуазаа Р.В., Пачалия Б.Б., Пачулия Т.А., Пачалия А.Х., Миканба А.Ф., Смыр Н.В., ВарданияА.Д., Ардзинба С.В., Шакая А.А., Пачалия А.М., Хагба А.Э.

Обвиняемым Пачалия А.М., Хагба А.Э. совместно с Малия М.В. также инкриминируются угроза убийством в отношении уроженца Республики Ингушетия Албакова У.Д., хулиганские действия и незаконный оборот огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, имевших место на территории АЗС «Подорожник» в селе Приморское Гудаутского района 11 января 2025 года.

Одновременно Пачалия А.М. обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении и.о. начальника ОУР ОВД по Очамчырскому району и в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, имевшего место 25 декабря 2023 года на контрольно-пропускном пункте «Ингур», расположенном в селе Хяцха Галского района.