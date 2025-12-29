ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ «МОЛОДОЙ ЛИДЕР»
Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялась церемония вручения премии «Молодой лидер» Поздравить победителей пришли президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьеры Джансух Нанба, Вараздат Миносян, Таращ Хагба.
Лучшими молодыми работниками министерств и ведомств признаны:
В Аппарате Кабинета министров – Алина Джонуа;
В Аппарате Народного собрания – Парламента Республики Абхазия – Милена Хватландзия.
В Министерстве туризма – Оксана Табагуа;
В Министерства по налогам и сборам – Милана Сангулия;
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям – Саид Аджба;
В Министерстве юстиции – Анастасия Басария;
В Министерстве экономики - Алина Маан;
В Министерстве финансов – Диана Тванба;
В Министерстве социального обеспечения и демографической политики – Сырма Ампар;
В Министерстве сельского хозяйства – Никита Пачалия;
В Министерстве просвещения – Гунда Гумба;
В Министерстве обороны – Темыр Купалба;
В Министерстве здравоохранения – Лана Какалия;
В Министерстве иностранных дел – Астамур Асабуа;
В Государственной миграционной службе – Мадлена Харчилава;
В Министерстве внутренних дел – Салима Адлейба;
В Министерстве культуры – Василий Дзидзария;
В Государственном таможенном комитете – Астамур Гемуа;
В Государственном комитете по репатриации – Николь Квициния;
В Государственном комитете по статистике – Омар Арютаа;
В Государственном комитете по стандартам, потребительскому и техническому надзору – Анри Аргун;
В Государственном комитете по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию – Аслан Ладария;
В Абхазской государственной телерадиокомпании – Кама Адлейба;
В Государственной инспекции по карантину растений – Сабина Кутелия;
В Генеральной прокуратуре – Константин Кобахия;
В Верховном суде Республики Абхазия – Милена Губаз;
В Национальном банке – Леон Багателия;
В Администрации Сухумского района – Инал Хварцкия;
В Администрации города Сухум – Гуранда Конджария;
В Администрации Очамчырского района – Тамуна Кобахия;
В Ткуарчалском районе – Нино Елиава;
В Галском районе – Ираклий Джумутия;
В Гулрыпшском районе – Александр Лаквитава;
В Гудаутском районе – Ренат Абгаджава;
В Гагрском районе – Татьяна Саноян.