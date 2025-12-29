 

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ «МОЛОДОЙ ЛИДЕР»

Понедельник, 29 декабря 2025 17:02


ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ «МОЛОДОЙ ЛИДЕР»

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялась церемония вручения премии «Молодой лидер» Поздравить победителей пришли президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, вице-премьеры Джансух Нанба, Вараздат Миносян, Таращ Хагба.

Лучшими молодыми​ работниками министерств и ведомств признаны:

В Аппарате Кабинета министров – Алина Джонуа;

В Аппарате Народного собрания – Парламента Республики Абхазия – Милена Хватландзия.

В Министерстве туризма​ – Оксана Табагуа;

В Министерства по налогам и сборам – Милана Сангулия;

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям – Саид Аджба;

В Министерстве юстиции​ – Анастасия Басария;

В Министерстве экономики - Алина Маан;

В Министерстве финансов – Диана Тванба;

В Министерстве социального обеспечения и демографической политики – Сырма Ампар;

В Министерстве сельского хозяйства – Никита Пачалия;

В Министерстве просвещения – Гунда Гумба;

В Министерстве обороны – Темыр Купалба;

В Министерстве здравоохранения – Лана Какалия;

В Министерстве иностранных дел – Астамур Асабуа;

В Государственной миграционной службе – Мадлена Харчилава;

В Министерстве внутренних дел – Салима Адлейба;

В Министерстве культуры – Василий Дзидзария;

В Государственном таможенном комитете – Астамур Гемуа;

В Государственном комитете по репатриации – Николь Квициния;

В Государственном комитете по статистике – Омар Арютаа;

В Государственном комитете по стандартам, потребительскому и техническому надзору – Анри Аргун;

В Государственном комитете​ по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию – Аслан Ладария;

В Абхазской государственной телерадиокомпании – Кама Адлейба;

В Государственной инспекции по карантину растений – Сабина Кутелия;

В Генеральной прокуратуре – Константин Кобахия;

В Верховном суде Республики Абхазия – Милена Губаз;

В Национальном банке – Леон Багателия;

В Администрации Сухумского района – Инал Хварцкия;

В Администрации города Сухум – Гуранда Конджария;

В Администрации Очамчырского района – Тамуна Кобахия;

В Ткуарчалском районе – Нино Елиава;

В Галском районе – Ираклий Джумутия;

В Гулрыпшском районе – Александр Лаквитава;

В Гудаутском районе – Ренат Абгаджава;

В Гагрском районе – Татьяна Саноян.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 29 декабря 2025 17:03

