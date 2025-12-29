 

С 31 ДЕКАБРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД ПЕРЕВЕДЕН НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

Понедельник, 29 декабря 2025 17:04
С 31 ДЕКАБРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД ПЕРЕВЕДЕН НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения возможных противоправных действий на территории Республики Абхазия в предновогодний период и в новогодние праздничные дни приказом вице-премьера, министра ВД Роберта Киут личный состав центрального аппарата МВД, линейного управления ВД на транспорте МВД, управления Госавтоинспекции МВД, городских управлений и районных отделов внутренних дел с 31 декабря текущего года по 9 января 2026 года включительно переведен на усиленный режим несения службы.

Патрулирование подведомственных территорий осуществляется в соответствии с разработанным графиком несения службы, назначены ответственные от руководства МВД.

Основная задача милиции – это обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.

Об этом сообщает сайт МВД.

