ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Абхазия Информ

УСТРАНЯЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Понедельник, 29 декабря 2025 17:06
УСТРАНЯЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Минувшей ночью и с раннего утра сотрудники ПСЧ по охране Гудаутского района устраняли последствия непогоды. Сильный ветер и снег привели к падению деревьев и блокированию автомобильного движения в районе сел Черная речка, Бармыш, Мюссера, Кардахуара.

Спасатели распиливали упавшие деревья, освобождая проезжую часть. На данный момент движение автотранспорта происходит в привычном режиме.

Непогода также привела к падению деревьев в Гагрском районе, в поселке Цандрипш, и в селе Хяцка, Галского района. Сотрудники районных ПСЧ в оперативном режиме устранили последствия непогоды.

С 31 ДЕКАБРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД ПЕРЕВЕДЕН НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
