УСТРАНЯЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ
Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Минувшей ночью и с раннего утра сотрудники ПСЧ по охране Гудаутского района устраняли последствия непогоды. Сильный ветер и снег привели к падению деревьев и блокированию автомобильного движения в районе сел Черная речка, Бармыш, Мюссера, Кардахуара.
Спасатели распиливали упавшие деревья, освобождая проезжую часть. На данный момент движение автотранспорта происходит в привычном режиме.
Непогода также привела к падению деревьев в Гагрском районе, в поселке Цандрипш, и в селе Хяцка, Галского района. Сотрудники районных ПСЧ в оперативном режиме устранили последствия непогоды.