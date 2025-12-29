Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Минувшей ночью и с раннего утра сотрудники ПСЧ по охране Гудаутского района устраняли последствия непогоды. Сильный ветер и снег привели к падению деревьев и блокированию автомобильного движения в районе сел Черная речка, Бармыш, Мюссера, Кардахуара.