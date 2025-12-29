 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

Понедельник, 29 декабря 2025 17:10
НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На плацу Министерства обороны Республики Абхазия состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги. В верности Родине поклялись новобранцы, призванные в ряды Вооруженных сил в ходе осенней призывной кампании.

С напутственным словом к военнослужащим обратился заместитель министра обороны генерал-майор Давид Бжания. Он поздравил молодых бойцов со знаменательным событием и пожелал им с честью выполнять свой воинский долг. Разделить торжественный момент с защитниками Отечества пришли их родные и близкие.

Ранее в учебном центре Минобороны призывники успешно прошли курс молодого бойца. Под руководством опытных инструкторов они освоили азы строевой, физической и огневой подготовки, а также изучили положения общевоинских уставов.

После завершения церемонии военнослужащие были распределены по воинским частям и подразделениям Министерства обороны для дальнейшего прохождения службы.

