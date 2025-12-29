 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ 2025 ГОДА

Новости Понедельник, 29 декабря 2025 17:13
Оцените материал
(0 голосов)
ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ 2025 ГОДА

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Самбист Инал Гаделия признан лучшим спортсменом 2025 года. В 2025 году Инал стал бронзовым призером Международного турнира по самбо на призы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, победителем IX Международных соревнований Гран-при по спортивному самбо «Кубок раиса Республики Татарстан»

Президент Абхазии Бадра Гунба лично вручил награду «Лучшему спортсмену года».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 29 декабря 2025 17:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ ЛЕОН ЧЕРКЕЗИЯ СТАЛ ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ АБХАЗИИ ПО ВЕРСИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.