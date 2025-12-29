Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Самбист Инал Гаделия признан лучшим спортсменом 2025 года. В 2025 году Инал стал бронзовым призером Международного турнира по самбо на призы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, победителем IX Международных соревнований Гран-при по спортивному самбо «Кубок раиса Республики Татарстан»