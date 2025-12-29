 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ЛЕОН ЧЕРКЕЗИЯ СТАЛ ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ АБХАЗИИ ПО ВЕРСИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Понедельник, 29 декабря 2025 17:22
Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Завершилось голосование за звание лучшего спортсмена Абхазии 2025 года по версии болельщиков. Оно проходило с 18 по 26 декабря на странице Госкомитета по делам молодежи и спорта в Instagram.

В голосовании были представлены 10 спортсменов, которые отличились в 2025 году в различных дисциплинах.

Среди них: Инал Гаделия (самбо), Ренат Карчава (настольный теннис), Инар Кетия (вольная борьба), Федор Шипарцов (баскетбол), Батал Гогия (волейбол), Харитон Агрба (бокс), Заур Тарба (футбол), Леон Черкезия (дзюдо), Темур Чхебелия (конный спорт).

Дзюдоист Леон Черкезия набрал наибольшее количество лайков на фото.

На торжественной церемонии премии «Молодой лидер» вице-президент Беслан Бигвава вручил награду победителю в специальной номинации — «Лучший спортсмен года по версии болельщиков».

Леон Черкезия является мастером спорта Абхазии, кандидатом в мастера спорта России по дзюдо. В 2025 году он стал серебряным призером первенства Москвы, бронзовым призером Студенческой лиги Московских студенческих игр.

Является воспитанником тренера Эдишера Конджария.

