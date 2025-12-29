ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ, В АБХАЗИИ ПЕРБОИ СО СВЕТОМ

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Все районы Абхазии остались без света. Причиной послужило аварийное отключение на воздушных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара», передает министерство энергетики страны. Ведомство объявило об отключении электричества в 12:11. Менее чем через час его подачу восстановили в Сухуме и Гудауте. На месте происшествия до сих пор работают ремонтные бригады.

Министерство энергетики Абхазии ночью уже сообщало о частичном отключении света из-за непогоды. Аварийные службы завершили ремонтные работы и восстановили энергоснабжение в 9:44, после чего случился очередной коллапс.

Из-за непогоды жители Абхазии столкнулись не только с проблемами в подаче света, но и с задержкой поездов. Так, электропоезд «Диоскурия» приехал в Сухум после более чем трехчасовой задержки в районе Гудауты. В РЖД отметили, что опоздание связано со снегопадом и отсутствием напряжения в контактной сети.

Также на станции Гагра «застрял» поезд «Москва – Сухум». Он не смог продолжить следование из-за снегопада и падения деревьев на контактную сеть. Службы Абхазской железной дороги (АЖД) работали над устранением последствий стихии с ночи. Пассажиры были доставлены до пункта назначения автотранспортом.

«Движение поездов планируется возобновить после полного восстановления стабильного энергоснабжения», – пояснили в представители АЖД.

Непогода также отразилась на дорожном движении в республике, кроме того, есть опасность схода лавин.

О резком ухудшении погоды в Абхазии предупреждало местное МЧС. Ведомство рекомендовало автомобилистам воздержаться от поездок в направлениях Черной речки, села Мюссера и Гудаутского района из-за сильного снегопада.