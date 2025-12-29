 

МИД АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ МАРИИ ЗАХАРОВОЙ

Понедельник, 29 декабря 2025 17:38
МИД АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ МАРИИ ЗАХАРОВОЙ

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Замминистра иностранных дел Одиссея Бигвава прокомментировал высказывания официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. В комментарии говорится:

«Республика Абхазия с вниманием и полным пониманием относится к точке зрения официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации М.В. Захаровой, озвученной в интервью «Sputnik Грузия».

Выражаем принципиальную солидарность с глубоко аргументированной оценкой, согласно которой политика Североатлантического альянса на Южном Кавказе, и в частности, в отношении Грузии, носит дестабилизирующий характер и чревата серьёзными рисками для региональной безопасности. Расширение военно-политических блоков в непосредственной близости от зон незатухающих конфликтов исторически подтверждает свою контрпродуктивность и ведёт не к укреплению стабильности, а к созданию новых разделительных линий и росту конфронтационного потенциала.

Республика Абхазия, как суверенное государство, прошедшее через трагедию грузинской военной агрессии, на собственном опыте осознаёт опасность, исходящую от реваншистских устремлений Тбилиси, которые могут получить неадекватную поддержку и поощрение со стороны внешних сил, преследующих свои узкоблоковые интересы. Мы убеждены, что навязывание чуждых региону стандартов и моделей безопасности подрывает суверенное право народов самостоятельно определять пути своего развития и совместно выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности на Южном Кавказе.

Подчеркиваем, что единственно разумной основой для долгосрочного мира и процветания в нашем общем регионе является отказ от силовых и блоковых подходов, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также прямой, равноправный диалог между всеми участниками регионального процесса. Республика Абхазия последовательно выступает за такой диалог и готова вносить в него свой конструктивный вклад».

