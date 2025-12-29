БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД – ПРИНЯТ
Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в окончательном чтении проект закона «О республиканском бюджете на 2026 год».
Общий объем государственного бюджета на 2026 год составляет:
• по доходам – 19 млрд 514 млн 559,4 тыс. рублей;
• по расходам – 20 млрд 544 млн 247,6 тыс. рублей;
• размер дефицита госбюджета – 1 млрд 29 млн 688,2 тыс. рублей.
Параметры республиканского бюджета на 2026 год:
• по доходам – 14 млрд 806 млн 645,1 тыс. рублей;
• по расходам – 15 млрд 836 млн 333,4 тыс. рублей;
• размер дефицита республиканского бюджета – 1 млрд 29 млн 688,2 тыс. рублей.
Финансовая помощь Российской Федерации:
• в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 4 млрд 249 млн 241,3 тыс. рублей;
• в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2026–2028 годы – 1 млрд 5 млн 500 тыс. рублей;
• на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026–2028 годы – 250 млн рублей.