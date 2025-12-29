В АБХАЗИИ ВРЕМЕННО ЗАМОРОЗИЛИ ТАРИФ НА ОПЛАТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Тариф на оплату электроэнергии физическими лицами до 1 апреля 2026 года остается таким же, как в 2025 году. Соответствующее решение принял на заседании кабинета министров 29 января.

Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз, будут продолжать платить 2 руб. 20 коп., физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии одной фазы –1 руб. 70 коп.

Кроме того, с 1 января 2026 года в Абхазии вводится 50-процентная скидка на оплату электроэнергии для определенных категорий граждан. На льготу могут рассчитывать инвалиды I группы, многодетные семьи с тремя и более детьми, одинокие матери (у ребенка в свидетельстве о рождении не указан отец) и сельские учителя.

Скидка предоставляется по месту постоянной прописки и распространяется как на собственников жилья, так и на нанимателей госквартир.