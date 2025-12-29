ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2025 ГОДУ

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В завершение заседания Кабинета Министров глава правительства Владимир Делба подвел итоги деятельности за 2025 год. По его словам, работа правительства была сосредоточена на решении неотложных задач в экономике, социальной политике, энергетике и сельском хозяйстве и других важных направлениях.

«В уходящем году, несмотря на определенные сложности, республике удалось добиться роста большинства экономических показателей. Продолжилась поддержка отраслей экономики через существующие целевые программные мероприятия. Это и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, энергетики и сельхозпроектов, реализуемых в сельской местности.

В течение этого года, в соответствии с поручениями главы государства, правительством были приняты решения о повышении социальных выплат отдельным категориям граждан, повышены действующие и новые стимулирующие выплаты педагогическим работникам.

Устойчивое поступление доходов в бюджетную систему и сбалансированные бюджеты позволило обеспечить выплаты всех обязательных социальных расходов. Это стало возможно благодаря главных администраторов доходов бюджета –Государственного таможенного комитета и Министерства по налогам и сборам. В текущем году в ряд этих организаций вошли Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба и другие уполномоченных органов.

Объем госрасходов, направленных на решение важных задач таких как ликвидация последствий стихийных бедствий, оказания помощи лицам, попавшим в трудную ситуацию, оказание медицинской помощи нашим гражданам, ремонт и реконструкция объектов автодорожной и инженерной инфраструктуры, канализационных сетей, очистных сооружений, устройство насосных станций, ремонт мостов, строительство спортивных объектов, благоустройство парков и скверов, а также домовых территорий, позволили решить ряд ключевых проблем и создать благоприятные условия для граждан.

В ноябре-декабре текущего года, на повышение размера заработной платы работникам социальной сферы было перечислено более 300 млн рублей. За счет перераспределения ассигнований повышены размеры денежного довольствия работников внутренних дел, объем которых превысил более 50 млн рублей.

За отчетный период правительство было приняло более 600 подзаконных актов, регулирующих различные сферы деятельности. Разработаны свыше 50 законопроектов, внесенных на рассмотрение президенту. Эти решения позволили реализовать задачи, стоящие перед правительством, а также поручения президента, направленные на обеспечение потребности наших граждан и бизнеса.

В текущем году укрепилось и расширилось взаимодействие между уполномоченными органами Республики Абхазия и Российской Федерации. Подписанные соглашения и планы мероприятий в социально-экономическом, культурном, гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве, активно реализуются сторонами.

Проведенные совместные мероприятия и реализованные проекты открыли новые возможности для открытия бизнеса и привлечения инвестиций. Такие меры способствуют улучшению делового климата.

В 2025 году, в целях повышения эффективности государственного управления, проведена работа по автоматизации и цифровизации управленческих процессов в ряде министерств и ведомств. Это позволило усовершенствовать деятельность по сбору, обработке и анализу информации и повысить качество предоставляемых государственных услуг. Эту работу необходимо продолжить и в следующем году.

26 декабря текущего года, президент в своем послании определил основные направления развития в сфере образования, налоговой и бюджетной политике, демографической и социальной сферах. Полагаем, что все задачи, которые были изложены в послании и все поручения будут нами в краткосрочной перспективе – реализованы.

Несомненно, ключевым аспектом следующего года, является реализация мероприятий, определенных президентом как «Год села». Поэтому год будет ознаменован событиями по поддержке сельских территорий, крестьянско-фермерских хозяйств и наших крестьян.

Прошу вас ответственно отнестись к решению этих задач.

Работа правительства фактически осуществляется круглосуточно. Кропотливая и каждодневная работа способствует достижению положительных результатов.

В этой связи еще раз хочу поблагодарить членов правительства за работу и достигнутые положительные результаты. Нам еще вместе предстоит сделать много для нашей страны и ее граждан.

В преддверии Нового года хотел бы пожелать вам в 2026 году всех благ, крепкого здоровья, чтобы 2026 год был наиболее плодотворным, и чтобы мы достигли новых успехов», – подытожил свое выступление Владимир Делба.