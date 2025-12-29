ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ВЕРУ В ЧУДЕСА

Сухум. 29 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В преддверии Нового года Торгово-промышленная палата Республики Абхазия по традиции организовала предновогоднюю благотворительную акцию «Наши дети», подготовив праздник для 57 школьников из Калдахварской школы-интерната. В этом году ребята стали участниками главной новогодней елки страны на площади Свободы в Сухуме. Они с восхищением любовались праздничным украшением, яркими игрушками и мерцающими гирляндами.

После этого дети отправились в Русский драматический театр на премьеру спектакля «Снежная королева».

Далее для них был организован обед в кафе «Хорошее место», где прошла развлекательная программа – мастер-класс по живописи и плетению афрокосичек, а также игры с аниматорами и танцы для малышей.

В завершении праздника каждого ребенка ожидал подарок от ТПП на память об этом замечательном празднике.

Акция «Наши дети» организуется Торгово-промышленной палатой Абхазии уже многие годы, радует школьников и оставляет у них незабываемые впечатления.

Подобные мероприятия – отличная возможность подарить детям радость, улыбки и веру в чудеса.