ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБМЕНЯЛИСЬ НОВОГОДНИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ
Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Республики Абхазия Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Бадра Зурабович,
Примите искренние поздравления с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.
В уходящем году отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией успешно развивались. Наши встречи в Москве в марте и в мае были весьма полезными, позволили наметить новые направления взаимовыгодной кооперации.
И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу — на благо российского и абхазского народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности.
Желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем жителям Абхазии – счастья и процветания».
***
В свою очередь, президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Новым годом и Рождеством.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени народа Республики Абхазия и от себя лично примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.
Уходящий год стал важным этапом в развитии сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Наши союзнические отношения продолжали укрепляться, наполняясь новым содержанием. Искренне признателен Вам за постоянную поддержку Абхазии, за внимание к судьбе нашей страны и благополучию её граждан.
Особое место в уходящем году заняло празднование 80-летия Великой Победы. Память о подвиге наших отцов и дедов, о тяжёлых испытаниях и великой Победе, одержанной плечом к плечу, объединяет наши народы, наполняя современные отношения особым смыслом, уважением и доверием.
С особой теплотой вспоминаю наши встречи, прошедшие в атмосфере открытости и взаимного понимания. Они способствовали решению многих важных вопросов и открыли новые возможности для развития абхазо-российского взаимодействия.
С уверенностью смотрю в наступающий год и убеждён, что он станет временем новых совместных шагов, активного сотрудничества и дальнейшего укрепления союзнических связей между нашими государствами.
От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, сил и успехов, а братскому народу Российской Федерации – мира, согласия, благополучия и процветания».