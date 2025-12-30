ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБМЕНЯЛИСЬ НОВОГОДНИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ

Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Республики Абхазия Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством.

«Уважаемый Бадра Зурабович,

Примите искренние поздравления с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

В уходящем году отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией успешно развивались. Наши встречи в Москве в марте и в мае были весьма полезными, позволили наметить новые направления взаимовыгодной кооперации.

И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу — на благо российского и абхазского народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем жителям Абхазии – счастья и процветания».

***

В свою очередь, президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Новым годом и Рождеством.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

Уходящий год стал важным этапом в развитии сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Наши союзнические отношения продолжали укрепляться, наполняясь новым содержанием. Искренне признателен Вам за постоянную поддержку Абхазии, за внимание к судьбе нашей страны и благополучию её граждан.

Особое место в уходящем году заняло празднование 80-летия Великой Победы. Память о подвиге наших отцов и дедов, о тяжёлых испытаниях и великой Победе, одержанной плечом к плечу, объединяет наши народы, наполняя современные отношения особым смыслом, уважением и доверием.

С особой теплотой вспоминаю наши встречи, прошедшие в атмосфере открытости и взаимного понимания. Они способствовали решению многих важных вопросов и открыли новые возможности для развития абхазо-российского взаимодействия.

С уверенностью смотрю в наступающий год и убеждён, что он станет временем новых совместных шагов, активного сотрудничества и дальнейшего укрепления союзнических связей между нашими государствами.

От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, сил и успехов, а братскому народу Российской Федерации – мира, согласия, благополучия и процветания».