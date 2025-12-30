 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБМЕНЯЛИСЬ НОВОГОДНИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ

Новости Вторник, 30 декабря 2025 18:24
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБМЕНЯЛИСЬ НОВОГОДНИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ

Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Республики Абхазия Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Бадра Зурабович,

Примите искренние поздравления с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

В уходящем году отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией успешно развивались. Наши встречи в Москве в марте и в мае были весьма полезными, позволили наметить новые направления взаимовыгодной кооперации.

И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу — на благо российского и абхазского народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем жителям Абхазии – счастья и процветания».

***

В свою очередь, президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Новым годом и Рождеством.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

Уходящий год стал важным этапом в развитии сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Наши союзнические отношения продолжали укрепляться, наполняясь новым содержанием. Искренне признателен Вам за постоянную поддержку Абхазии, за внимание к судьбе нашей страны и благополучию её граждан.

Особое место в уходящем году заняло празднование 80-летия Великой Победы. Память о подвиге наших отцов и дедов, о тяжёлых испытаниях и великой Победе, одержанной плечом к плечу, объединяет наши народы, наполняя современные отношения особым смыслом, уважением и доверием.

С особой теплотой вспоминаю наши встречи, прошедшие в атмосфере открытости и взаимного понимания. Они способствовали решению многих важных вопросов и открыли новые возможности для развития абхазо-российского взаимодействия.

С уверенностью смотрю в наступающий год и убеждён, что он станет временем новых совместных шагов, активного сотрудничества и дальнейшего укрепления союзнических связей между нашими государствами.

От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, сил и успехов, а братскому народу Российской Федерации – мира, согласия, благополучия и процветания».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 30 декабря 2025 18:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ВЕРУ В ЧУДЕСА ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ СВОИХ КОЛЛЕГ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.