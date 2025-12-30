ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ СВОИХ КОЛЛЕГ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Владимир Делба и Михаил Мишустин обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

«Уважаемый Владимир Валерьевич,

примите искреннее поздравление с наступающим Новым 2026 годом и Рождеством Христовым!

Хотел бы выразить удовлетворение поступательным развитием российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнёрства. Укрепляется взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, продолжается реализация совместных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.

Рассчитываю, что и в 2026 году наше многоплановое сотрудничество будет двигаться вперёд по широкому спектру направлений. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия».

***

Михаил Мишустин пожелал Владимиру Делба доброго здоровья, успехов в ответственной деятельности, а абхазскому народу – мира, процветания и благополучия.

В поздравлении Владимира Делба Михаилу Мишустину с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым отмечается:

«Очень важно, что в уходящем году при поддержке Правительства Российской Федерации существенно повысилось качество двустороннего взаимодействия по всем жизненно важным направлением. В тесном контакте продолжалась активная

межправительственная работа по укреплению партнёрства между Республикой Абхазия и российскими регионами в экономической, научно-технической, образовательной, культурной сферах.

Исходя из коренных интересов наших народов, вековых традиций дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, мы всецело ориентированы на дальнейшее укрепление абхазо-российских союзнических отношений», – отмечается в поздравлении.

Владимир Делба пожелал Михаилу Мишустину, Правительству Российской Федерации, всем россиянам новых успехов и достижения поставленных целей в наступающем году, мира и благополучия.

***

наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

В поздравлении премьер-министра Владимира Делба заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву, в частности, говорится:

«Уходящий год ознаменовался углублением абхазо-российского союзничества и стратегического партнерства, основу которым заложило Ваше решение признания

независимости Республики Абхазия.

С удовлетворением отмечаю расширение двустороннего сотрудничества на федеральном и региональном уровнях, отвечающего коренным интересом наших народов.

Со своей стороны будем прилагать все усилия для наращивания взаимодействия и в наступающем году».

Владимир Делба пожелал Дмитрию Медведеву крепкого здоровья и дальнейших успехов в служении Российскому государству.

***

В поздравлении Дмитрия Медведева премьер-министру Владимиру Делба, в частности, отмечается:

«В минувшем году углублялось российско-абхазское сотрудничество, осуществлялись значимые совместные проекты, расширялись межрегиональные связи. Убеждён, что доверительный диалог Москвы и Сухума будет и далее поступательно укрепляться на благо наших братских народов».

Дмитрий Медведев пожелал Владимиру Делба крепкого здоровья, счастья и новых свершений на вашем ответственном посту.

***

Владимир Делба и Константин Джуссоев обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Премьер-министр Владимир Делба поздравил председателя Правительства Республики Южная Осетия Константина Джуссоева с Новым годом и Рождеством Христовым.

В поздравлении, в частности, говорится:

«В преддверии этих светлых дней, когда сердца наполняются надеждой и верой в лучшее, хочу выразить искреннюю признательность за наше крепкое братство.

Именно в единстве и взаимной поддержке мы черпаем силу для движения вперёд, к новым горизонтам развития.

Мы разделяем радости и печали друг друга, сообща строим будущее, основанное на взаимном уважении и доверии. Верю, что наш союз будет крепнуть с каждым годом, принося благополучие и процветание нашим народам.

Всем сердцем желаю, чтобы каждый дом в Южной Осетии был наполнен теплом и уютом, каждая семья жила в мире и согласии.

Пусть наступающий год станет для Вас и Правительства Республики Южная Осетия годом новых возможностей, воплощения смелых замыслов и амбициозных планов!»

***

В поздравлении Константина Джуссоева Владимиру Делба, в частности, отмечается:

«Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий.

В Южной Осетии высоко ценят вашу деятельность, направленную на поддержку нашего народа. Примите слова искренней благодарности за плодотворное сотрудничество в уходящем году. Убеждён, что в новом 2026 году отношения между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия продолжат укрепляться и динамично развиваться».

Константин Джуссоев пожелал Владимиру Делба в наступающем году неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

***

Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и председатель Правительства Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг обменялись поздравлениями с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым.

В поздравлении Владимира Делба Александру Розенбергу, в частности, говорится:

«Республику Абхазия и Приднестровскую Молдавскую Республику связывают традиционно добрые отношения, которые служат прочной основой двустороннего сотрудничества.

Мы высоко ценим солидарность и взаимопонимание, являющихся залогом успешного взаимодействия в условиях современных вызовов и угроз. Уверен, что совместными усилиями в наступающем году это партнёрство будет динамично развиваться во благо наших народов».

Владимир Делба пожелал Александру Розенбергу и дружественному народу Приднестровья неиссякаемой энергии и успеха во всех начинаниях, счастья, мира и добра.

***

В поздравлении Александра Розенберга Владимиру Делба, в частности, отмечается:

«Ваш вклад в реализацию потенциала Республики Абхазия является примером истинного служения Отечеству. Мы высоко ценим конструктивный диалог и многолетние партнёрства, которые неизменно опираются на взаимное доверие, общность истории и традиций. Уверен, абхазско-приднестровское сотрудничество будет и далее крепнуть на благо наших народов».

В канун светлых праздников Александр Розенберг пожелал Владимиру Делба крепкого здоровья, благополучия, воплощения в жизнь самых смелых идей.

***

Владимир Делба поздравил чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина с наступающими праздниками.

В поздравлении, в частности, отмечается:

«Уважаемый Михаил

Александрович, примите мои поздравления с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Сердечно признателен Вам за плодотворное сотрудничество, пронизанное духом взаимного доверия и искренней дружбы.

Атмосфера подлинного взаимопонимания и конструктивного диалога, несомненно, была во многом создана именно Вами.

Благодаря деятельному участию Посольства, абхазо-российские отношения неуклонно крепнут и развиваются. открывая новые горизонты для стратегического партнёрства.

Убеждён, что взаимодействие Правительства Абхазии и Посольства России будет и впредь наращиваться по всему спектру ключевых вопросов, в полном соответствии с духом союзничества,

объединяющего наши страны.

Искренне желаю Вам и сотрудникам Посольства Российской Федерации доброго здоровья семейного счастья, неиссякаемой энергии и новых свершений в наступающем году!

***

Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба поздравил губернатора Красноярского края Российской Федерации Михаила Котюкова с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым.

В поздравлении, в частности, говорится: Уважаемый Михаил Михайлович, от имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех жителей Красноярского края с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был наполнен важными событиями, и мы ценим формирующееся двустороннее сотрудничество. Уверен, что в наступающем году наше взаимодействие будет только крепнуть, открывая новые возможности для развития и укрепления дружественных и деловых связей между Республикой Абхазия и Красноярским краем».

Владимир Делба пожелал Михаилу Котюкову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях, а всем жителям края - мира, добра и процветания в наступающем 2026 году.