ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЕТИЛИ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР И ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Новости Вторник, 30 декабря 2025 18:42
ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЕТИЛИ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР И ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьеры Джансух Нанба и Вараздат Миносян, а также врио министра социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба посетили Абхазский государственный дом-интернат для престарелых и инвалидов. В преддверии Нового года представители Правительства привезли подопечным учреждения праздничные подарки.

Директор дома-интерната Анна Кварчия поблагодарила гостей за внимание и оказанную поддержку.

Выступая перед коллективом и проживающими, Джансух Нанба отметил значимость работы учреждения:

«Со своей стороны хочу поблагодарить вас и весь коллектив, который здесь трудится. Дело, которое вы делаете, на самом деле очень важное - и для государства в целом, и для нашего народа. Здесь живут люди с большим жизненным опытом, которые многое сделали для этой страны, и мы, безусловно, обязаны о них заботиться. Уверен, что в лице Камы Адзинба и курирующего вице-премьера Вараздата Миносян все ваши проблемы как минимум будут услышаны, и по возможности будут приниматься решения по улучшению условий. В новом году самое главное - чтобы вы всегда улыбались. Желаю вам хорошего настроения, удачи и здоровья вам и всем вашим подопечным», – сказал Джансух Нанба.

Затем члены правительства направились в Кризисный центр, где проходят реабилитацию 12 детей, оказавшихся в трудной ситуации.

Директор центра Кама Гопия рассказала о деятельности центра, условиях проживания и реабилитации, а также познакомила гостей с детьми и сотрудниками учреждения.

Кризисный центр функционирует в Абхазии с 2024 года. Летом текущего года по итогам посещения учреждения членами Правительства было принято решение о том, что до сентября 2025 года расходы центра будут покрываться за счет средств государственного бюджета. В центр направляются дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

В преддверии новогодних праздников воспитанникам центра были вручены подарки и подарочные сертификаты.

