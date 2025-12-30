 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПОСЕТИЛИ МВД

Новости Вторник, 30 декабря 2025 18:49
Оцените материал
(0 голосов)
ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПОСЕТИЛИ МВД

Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут принял спортсменов – победителей и призеров соревнований по вольной борьбе и муай-тай. Ребята являются участниками различных соревнований, и, несмотря на юный возраст, уже завоевали немало наград. Аминат Кархалава, Дамир Василенко и Дамир Маршан заняли первые места на межрегиональном турнире по вольной борьбе в городе Волжский, Арсоу Амичба – победитель соревнований по муай-тай.

Роберт Киут отметил, что спорт учит не только побеждать соперников, но прежде всего – преодолевать себя, быть смелыми, ответственными и уважать других. Он подчеркнул, что именно единоборства воспитывают в человеке смелость, выдержку, уважение к сопернику и умение отвечать за свои поступки.

«Именно такие качества нужны нашему обществу. Вы – пример для своих друзей и младших ребят, которые только начинают заниматься спортом», – резюмировал Киут.

Вице-премьер поздравил юных спортсменов с наступающим новым годом и подарил им сладкие подарки. Затем ребятам провели экскурсию по экспертно-криминалистическому центру.

Спортсменам продемонстрировали применение магнитного порошка, кисти, специальной плёнки и других средств для обнаружения и фиксации следов. Гостям показали современное оборудование, рассказали о его предназначении, этапах исследования.

Ребята, в свою очередь, задавали много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЕТИЛИ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР И ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ ТИМУР АГРБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.