ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПОСЕТИЛИ МВД

Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут принял спортсменов – победителей и призеров соревнований по вольной борьбе и муай-тай. Ребята являются участниками различных соревнований, и, несмотря на юный возраст, уже завоевали немало наград. Аминат Кархалава, Дамир Василенко и Дамир Маршан заняли первые места на межрегиональном турнире по вольной борьбе в городе Волжский, Арсоу Амичба – победитель соревнований по муай-тай.

Роберт Киут отметил, что спорт учит не только побеждать соперников, но прежде всего – преодолевать себя, быть смелыми, ответственными и уважать других. Он подчеркнул, что именно единоборства воспитывают в человеке смелость, выдержку, уважение к сопернику и умение отвечать за свои поступки.

«Именно такие качества нужны нашему обществу. Вы – пример для своих друзей и младших ребят, которые только начинают заниматься спортом», – резюмировал Киут.

Вице-премьер поздравил юных спортсменов с наступающим новым годом и подарил им сладкие подарки. Затем ребятам провели экскурсию по экспертно-криминалистическому центру.

Спортсменам продемонстрировали применение магнитного порошка, кисти, специальной плёнки и других средств для обнаружения и фиксации следов. Гостям показали современное оборудование, рассказали о его предназначении, этапах исследования.

Ребята, в свою очередь, задавали много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.

Об этом сообщает сайт МВД.