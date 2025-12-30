ТИМУР АГРБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ
Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 30 декабря прошло заседание Сухгорсобрания. В нем принял участие глава столицы Тимур Агрба. В ходе заседания принят бюджет на 2026 год.
Бюджет принят единогласно с учетом поправок, внесенных депутатами. В целом он сохранил социальную направленность, большая часть расходов – это выполнение социальных обязательств перед жителями Сухума.
Глава администрации столицы Тимур Агрба поблагодарил депутатов Собрания за кропотливую совместную работу над проектом бюджета 2026 года.
Начальник Управления финансов администрации Алхас Лагвилава также назвал бюджет сбалансированным. Лагвилава сообщил, что бюджет составляет 2,2 млрд рублей, он вырос на 174 млн по сравнению с 2025 годом.
По словам Алхаса Лагвилава, расходы запланированы в размере 2,338 миллиардов рублей, что на 40 миллионов меньше, чем в 2025 году.
Рост бюджета обусловлен изменением собственных доходов, налоговых и неналоговых поступлений.
Чуть более половины суммы бюджета столицы формирует подоходный налог, еще треть – налог на прибыль организаций.
Об этом сообщает сайт столицы.
