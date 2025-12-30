 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТИМУР АГРБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ

Новости Вторник, 30 декабря 2025 18:54
Оцените материал
(0 голосов)
ТИМУР АГРБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ

Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 30 декабря прошло заседание Сухгорсобрания. В нем принял участие глава столицы Тимур Агрба. В ходе заседания принят бюджет на 2026 год.

Бюджет принят единогласно с учетом поправок, внесенных депутатами. В целом он сохранил социальную направленность, большая часть расходов – это выполнение социальных обязательств перед жителями Сухума.

Открывая заседание, председатель Собрания Дмитрий Осия отметил, что в проект бюджета ко второму, окончательному рассмотрению были внесены корректировки, он является итогом слаженной работы депутатов Собрания и администрации города. Бюджет сверстан с учетом наказов жителей столицы, традиционно остается социальным, учитывает планы развития инфраструктуры и социальной сферы.

Глава администрации столицы Тимур Агрба поблагодарил депутатов Собрания за кропотливую совместную работу над проектом бюджета 2026 года.

Начальник Управления финансов администрации Алхас Лагвилава также назвал бюджет сбалансированным. Лагвилава сообщил, что бюджет составляет 2,2 млрд рублей, он вырос на 174 млн по сравнению с 2025 годом.

По словам Алхаса Лагвилава, расходы запланированы в размере 2,338 миллиардов рублей, что на 40 миллионов меньше, чем в 2025 году.

Рост бюджета обусловлен изменением собственных доходов, налоговых и неналоговых поступлений.

Чуть более половины суммы бюджета столицы формирует подоходный налог, еще треть – налог на прибыль организаций.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПОСЕТИЛИ МВД ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ВЕЧЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА «БОИ ЗА БУДУЩЕЕ II» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.