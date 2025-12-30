 

Вторник, 30 декабря 2025 18:57
Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Герман Арджения одержал победу на вечере профессионального бокса «Бои за будущее II», который прошел во Воронеже. Поединок против воронежского боксера Андрея Точилина был остановлен досрочно – победа Германа Арджения присуждена техническим нокаутом в связи с травмой, полученной соперником.

Эта победа стала четвертой для Германа на профессиональном ринге. Все свои поединки он завершил победами, сохраняя безупречный рекорд.

