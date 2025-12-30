ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ВЕЧЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА «БОИ ЗА БУДУЩЕЕ II»
30 декабря 2025
Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Герман Арджения одержал победу на вечере профессионального бокса «Бои за будущее II», который прошел во Воронеже. Поединок против воронежского боксера Андрея Точилина был остановлен досрочно – победа Германа Арджения присуждена техническим нокаутом в связи с травмой, полученной соперником.
Эта победа стала четвертой для Германа на профессиональном ринге. Все свои поединки он завершил победами, сохраняя безупречный рекорд.
