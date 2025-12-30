 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Абхазия Информ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ

Вторник, 30 декабря 2025
Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Республика Абхазия и Российская Федерация подписали соглашение о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы.

Целью Соглашения является оказание Российской Федерацией Республике Абхазия содействия в социально-экономическом развитии, в том числе посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи.

Направления расходования финансовой помощи предусматривают мероприятия по повышению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республике Абхазия и текущую «базовую» помощь.

Соглашение подписали министр экономики Республики Абхазия Теймураз Миквабия и заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров.

Последнее изменение Вторник, 30 декабря 2025 19:08

