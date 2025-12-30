ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ

Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Республика Абхазия и Российская Федерация подписали соглашение о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы.

Целью Соглашения является оказание Российской Федерацией Республике Абхазия содействия в социально-экономическом развитии, в том числе посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи.

Направления расходования финансовой помощи предусматривают мероприятия по повышению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республике Абхазия и текущую «базовую» помощь.

Соглашение подписали министр экономики Республики Абхазия Теймураз Миквабия и заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров.