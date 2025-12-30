 

АДЛЕЙБА СОФИЯ ПРЕДСТАВИЛА РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ В МИНСКЕ

Новости Вторник, 30 декабря 2025 19:08
АДЛЕЙБА СОФИЯ ПРЕДСТАВИЛА РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ В МИНСКЕ

Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Адлейба София 2018 г. рождения впервые в истории представила Республику Абхазия на 25-м Международном турнире Baby Cup в Минске, Республике Беларусь. Каждый номер – маленький незабываемый спектакль, с шикарными костюмами и декорациями.

И родители, и тренеры готовятся к Baby Cup на протяжении года. И это неудивительно: турнир, не имеющий аналогов в мире, стал визитной карточкой белорусской художественной гимнастики.

Главным судьей Baby Cup – BSB Bank стала серебряный призер Олимпийский игр в Сиднее Мария Лазук.

Тренирует Софию – А.А. Гетман.

