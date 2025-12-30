АДЛЕЙБА СОФИЯ ПРЕДСТАВИЛА РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ В МИНСКЕ
Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Адлейба София 2018 г. рождения впервые в истории представила Республику Абхазия на 25-м Международном турнире Baby Cup в Минске, Республике Беларусь. Каждый номер – маленький незабываемый спектакль, с шикарными костюмами и декорациями.
И родители, и тренеры готовятся к Baby Cup на протяжении года. И это неудивительно: турнир, не имеющий аналогов в мире, стал визитной карточкой белорусской художественной гимнастики.
Главным судьей Baby Cup – BSB Bank стала серебряный призер Олимпийский игр в Сиднее Мария Лазук.
Тренирует Софию – А.А. Гетман.
Последнее от Super User
- СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ НАЗВАЛ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ГУЛИА
- ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ
- ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ВЕЧЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА «БОИ ЗА БУДУЩЕЕ II»
- ТИМУР АГРБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ
- ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПОСЕТИЛИ МВД