СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ НАЗВАЛ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ГУЛИА
Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Итоги литературного конкурса подвели к 150-летию со дня рождения основоположника национальной литературы Дмитрия Гулиа. В 2024 году жюри оценивало новые исследования и произведения о жизни и наследии народного поэта, опубликованные в республиканской периодике.
В номинации «Поэзия» премию присудили литератору Анатолию Лагулаа.
Лучшими в категории «Наука» признали работы литературоведа Дианы Аджинджал и художника Эльвиры Арсалия.
В публицистике победу одержал Вахтанг Абхазоу.
Союз писателей поздравляет лауреатов и желает им новых творческих достижений в 2026 году.
Последнее от Super User
- АДЛЕЙБА СОФИЯ ПРЕДСТАВИЛА РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ В МИНСКЕ
- ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОДЕЙСТВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ
- ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ВЕЧЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА «БОИ ЗА БУДУЩЕЕ II»
- ТИМУР АГРБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ
- ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПОСЕТИЛИ МВД