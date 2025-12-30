 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ НАЗВАЛ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Новости Вторник, 30 декабря 2025 19:10
Оцените материал
(0 голосов)
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ НАЗВАЛ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Сухум. 30 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Итоги литературного конкурса подвели к 150-летию со дня рождения основоположника национальной литературы Дмитрия Гулиа. В 2024 году жюри оценивало новые исследования и произведения о жизни и наследии народного поэта, опубликованные в республиканской периодике.

В номинации «Поэзия» премию присудили литератору Анатолию Лагулаа.

Лучшими в категории «Наука» признали работы литературоведа Дианы Аджинджал и художника Эльвиры Арсалия.

В публицистике победу одержал Вахтанг Абхазоу.

Союз писателей поздравляет лауреатов и желает им новых творческих достижений в 2026 году.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 30 декабря 2025 19:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АДЛЕЙБА СОФИЯ ПРЕДСТАВИЛА РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ В МИНСКЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.