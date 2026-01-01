 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ

Новости Четверг, 01 января 2026 12:20
Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил соотечественников с Новым 2026 годом.

«Дорогие соотечественники!

Провожая уходящий год, прежде всего хочу отметить наше главное достижение. В это сложное для мирового сообщества время в нашей стране сохраняются мир и стабильность. Наши дети растут и учатся под мирным небом – и это самая большая ценность, которую мы обязаны сохранить.

Год начался с внеочередных выборов Президента, ставших важным испытанием для страны. Кампания проходила в непростой, порой эмоциональной обстановке. Однако мудрость нашего народа и ответственность за судьбу Абхазии взяли верх, подтвердив зрелость нашей государственности.

Сегодня перед нами стоит ключевая задача – объединение общества, преодоление разногласий ради единой и главной цели – строительства сильного абхазского государства. Только в единстве, на основе взаимного уважения мы сможем уверенно двигаться вперёд.

В уходящем году мы отметили 80-летие со дня рождения национального лидера, Первого Президента Владислава Григорьевича Ардзинба. В знак уважения к его исторической роли и вкладу в становление нашей государственности 2025 год был объявлен Годом основателя современного абхазского государства.

Дорогие друзья!

Наступающий год объявлен Годом села. Для нас село – это наши корни, источник национального самосознания, хранитель языка, культуры и традиций.

Наша цель – не просто сохранить село, но сделать жизнь в нём современной, комфортной и по-настоящему привлекательной. Мы стремимся создавать условия, при которых молодые люди захотят жить, работать и строить своё будущее в родном селе.

Повышенное внимание уделялось социальной сфере – здравоохранению, его оснащению современным оборудованием, вопросам образования, молодёжной политики, поддержке семей и ветеранов.

Особое значение для нас имеет укрепление отношений со стратегическим союзником – Российской Федерацией. Наше сотрудничество в сфере безопасности, экономики, культуры и гуманитарных проектов остаётся важнейшим фактором стабильности и развития нашей страны. Мы благодарны за поддержку и будем развивать это партнёрство и дальше.

Дорогие соотечественники!

Впереди – новый год. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия каждой семье. Мира и процветания нашей любимой Абхазии.

С Новым годом, дорогие соотечественники!

ҼААНЫБЗИАЛА!

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 01 января 2026 12:25

