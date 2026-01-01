ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ
Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил соотечественников с Новым 2026 годом.
«Дорогие соотечественники!
Провожая уходящий год, прежде всего хочу отметить наше главное достижение. В это сложное для мирового сообщества время в нашей стране сохраняются мир и стабильность. Наши дети растут и учатся под мирным небом – и это самая большая ценность, которую мы обязаны сохранить.
Год начался с внеочередных выборов Президента, ставших важным испытанием для страны. Кампания проходила в непростой, порой эмоциональной обстановке. Однако мудрость нашего народа и ответственность за судьбу Абхазии взяли верх, подтвердив зрелость нашей государственности.
Сегодня перед нами стоит ключевая задача – объединение общества, преодоление разногласий ради единой и главной цели – строительства сильного абхазского государства. Только в единстве, на основе взаимного уважения мы сможем уверенно двигаться вперёд.
В уходящем году мы отметили 80-летие со дня рождения национального лидера, Первого Президента Владислава Григорьевича Ардзинба. В знак уважения к его исторической роли и вкладу в становление нашей государственности 2025 год был объявлен Годом основателя современного абхазского государства.
Дорогие друзья!
Наступающий год объявлен Годом села. Для нас село – это наши корни, источник национального самосознания, хранитель языка, культуры и традиций.
Наша цель – не просто сохранить село, но сделать жизнь в нём современной, комфортной и по-настоящему привлекательной. Мы стремимся создавать условия, при которых молодые люди захотят жить, работать и строить своё будущее в родном селе.
Повышенное внимание уделялось социальной сфере – здравоохранению, его оснащению современным оборудованием, вопросам образования, молодёжной политики, поддержке семей и ветеранов.
Особое значение для нас имеет укрепление отношений со стратегическим союзником – Российской Федерацией. Наше сотрудничество в сфере безопасности, экономики, культуры и гуманитарных проектов остаётся важнейшим фактором стабильности и развития нашей страны. Мы благодарны за поддержку и будем развивать это партнёрство и дальше.
Дорогие соотечественники!
Впереди – новый год. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия каждой семье. Мира и процветания нашей любимой Абхазии.
С Новым годом, дорогие соотечественники!
ҼААНЫБЗИАЛА!
