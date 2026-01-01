БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ МАРИНУ ШОНИЯ И СВЕТЛАНУ ДЖЕРГЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ
Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ.
Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил супругу второго президента Абхазии С. В. Багапш Марину Шония с Новым годом.
«Уважаемая Марина Георгиевна!
Примите искренние поздравления с Новым годом.
Вы были надёжной опорой выдающегося государственного деятеля — Сергея Васильевича Багапш, который возглавил нашу страну после Владислава Григорьевича Ардзинба, достойно продолжил его дело и сыграл ключевую роль в обретении международного признания нашего государства.
Ваша семья по праву пользуется искренним и заслуженным уважением нашего народа.
Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благополучия.
Ҽааныбзиала!»
***
Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил супругу первого президента Абхазии В. Г. Ардзинба Светлану Джергения с Новым годом.
«Уважаемая Светлана Ирадионовна!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и самые добрые пожелания.
Вы были верным другом и соратником нашего выдающегося лидера – Владислава Григорьевича Ардзинба, чье имя навсегда связано со становлением современного независимого Абхазского государства и Победой в Отечественной войне народа Абхазии. Ваша семья по праву пользуется огромным уважением нашего народа.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, душевного спокойствия и тепла.
Ҽааныбзиала!»
