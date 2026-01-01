БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ МАРИНУ ШОНИЯ И СВЕТЛАНУ ДЖЕРГЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил супругу второго президента Абхазии С. В. Багапш Марину Шония с Новым годом.

«Уважаемая Марина Георгиевна!

Примите искренние поздравления с Новым годом.

Вы были надёжной опорой выдающегося государственного деятеля — Сергея Васильевича Багапш, который возглавил нашу страну после Владислава Григорьевича Ардзинба, достойно продолжил его дело и сыграл ключевую роль в обретении международного признания нашего государства.

Ваша семья по праву пользуется искренним и заслуженным уважением нашего народа.

Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Ҽааныбзиала!»

***

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил супругу первого президента Абхазии В. Г. Ардзинба Светлану Джергения с Новым годом.

«Уважаемая Светлана Ирадионовна!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и самые добрые пожелания.

Вы были верным другом и соратником нашего выдающегося лидера – Владислава Григорьевича Ардзинба, чье имя навсегда связано со становлением современного независимого Абхазского государства и Победой в Отечественной войне народа Абхазии. Ваша семья по праву пользуется огромным уважением нашего народа.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, душевного спокойствия и тепла.

Ҽааныбзиала!»