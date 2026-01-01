 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ

Новости Четверг, 01 января 2026 12:48
Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. Аҳәынҭқарра Ахада Бадра Гәынба Аҧсны ҧасатәи Ахада Александр Анқәаб Ашықәс ҿыц идиныҳәалеит.

Адныҳәалараҿы иазгәаҭоуп:

Ҳаҭыр зқәу Александр Золотинск-иԥа!

Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит Ашықәс ҽыц! Шәара шәыҧсҭазаараҿы акыр аџьабаа жәбеит ҳҳәынҭқарра азы. Уи ҳажәлар пату ақәырҵоит.

Иахьа аҳәынҭқарра напхгара азҭо иаҳуалуп ҳаҧсадгьыл амаҵ азызуаз рџьабаа пату ақәҵаны, урҭ рлагамҭақәа реизырҳара.

Ишәзеиҕьысшьоит агәабзиара, ҭаацәыныла аманшәалара, агәалаҟазаара бзиа. Ҳазҭалоу ашықәс маншәалахааит ҳауаажәлари ҳҳәынҭқарреи рзы».

***

Аҳәынҭқарра Ахада Бадра Гәынба Аҧсны ҧасатәи Ахада Рауль Ҳаџьымба Ашықәс ҿыц идиныҳәалеит.

Адныҳәалараҿы иазгәаҭоуп:

«Ҳаҭыр зқәу Рауль Џьумка-иԥа!

Ишәыдысныҳәалоит ҳазҭало Ашықәс ҿыц аныҳәа! Еиуеиҧшым аамҭақәа рзы ҳҳәынҭқарра напхгара азҭоз рлагамҭа пату ақәҵара ҳуалуп хымҧада. Иахьатәи аҧсуа ҳәынҭқарра ашьақәгылараҿы шәылшамҭақәа рацәоуп.

Ишәзеиҕьысшьоит агәабзиара, агәалаҟазаара бзиа, ҭаацәаныла аизҳара, аманшәалара».

***

Аҳәынҭқарра Ахада Бадра Гәынба Аҧсны ҧасатәи Ахада Аслан Бжьаниа Ашықәс ҿыц идиныҳәалеит.

Адныҳәалараҿы иазгәаҭоуп:

Ҳаҭыр зқәу Аслан Гьаргь-иҧа!

Ишәыдысныҳәалоит иааиуа 2026-тәи Ашықәс ҽыц! Шәыуаажәлари шәыҧсадгьыли рзы ишәылшәыршаз маҷӡам.

Ҳҳәынҭқарра аҿиара шәлагала адуп еиуеиҧшым аамҭақәа рзы ҳтәыла напхгара азҭоз аиҳабацәа. Ҳазҭало Ашықәс ҿыц иацзааит Шәара шәзын агәалаҟазаара бзиа, аманшәалара, ҭаацәаныла аизҳазыҕьара».

Прочитано 3 раз

