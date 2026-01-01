 

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ

Новости Четверг, 01 января 2026 12:55
Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба поздравил первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко с Новым годом и Рождеством.

«Уважаемый Сергей Владиленович!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год стал важным этапом в развитии абхазо-российских отношений, и значимую роль в этом процессе сыграли Ваша активная помощь и постоянная поддержка Республики Абхазия. Ваше внимание к вопросам, имеющим принципиальное значение для нашей страны, высоко ценится и на государственном уровне, и простыми гражданами.

В Абхазии к Вам относятся с особой теплотой. Вы – уроженец нашей республики, и эта связь с родной землёй чувствуется в Вашем отношении к Абхазии, в тонком понимании её особенностей, чаяний и настроений людей. Это придаёт нашему взаимодействию особую глубину и атмосферу доверия.

Искренне благодарю Вас за личный вклад в укрепление сотрудничества между Абхазией и Россией, за неравнодушие и готовность всегда прийти на помощь.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, сил и успехов в ответственной деятельности, а народу Российской Федерации – мира, благополучия и процветания. Пусть наступающий год принесёт новые достижения и добрые перемены».

