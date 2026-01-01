ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба поздравил первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко с Новым годом и Рождеством.
«Уважаемый Сергей Владиленович!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год стал важным этапом в развитии абхазо-российских отношений, и значимую роль в этом процессе сыграли Ваша активная помощь и постоянная поддержка Республики Абхазия. Ваше внимание к вопросам, имеющим принципиальное значение для нашей страны, высоко ценится и на государственном уровне, и простыми гражданами.
В Абхазии к Вам относятся с особой теплотой. Вы – уроженец нашей республики, и эта связь с родной землёй чувствуется в Вашем отношении к Абхазии, в тонком понимании её особенностей, чаяний и настроений людей. Это придаёт нашему взаимодействию особую глубину и атмосферу доверия.
Искренне благодарю Вас за личный вклад в укрепление сотрудничества между Абхазией и Россией, за неравнодушие и готовность всегда прийти на помощь.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, сил и успехов в ответственной деятельности, а народу Российской Федерации – мира, благополучия и процветания. Пусть наступающий год принесёт новые достижения и добрые перемены».
Последнее от Super User
- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ
- БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ
- БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ МАРИНУ ШОНИЯ И СВЕТЛАНУ ДЖЕРГЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ
- СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ НАЗВАЛ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ГУЛИА