ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ

Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил президента Республики Абхазия Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством Христовым.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым 2026 годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году поступательно развивались российско-абхазские отношения, основанные на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, расширяется торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество, воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в различных областях.

Убежден, что в 2026 году многоплановое взаимодействие продолжит укрепляться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых перспективных программ и инициатив. Это в полной мере отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Абхазия.

Желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, доброго здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Абхазии - благополучия и процветания».