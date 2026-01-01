В АБХАЗИИ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ 2026 ГОДА
Новости Четверг, 01 января 2026 13:18
Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. В новогоднюю ночь, в 00:25, в Сухумском роддоме появился на свет первый ребенок – мальчик по фамилии Айба.
Вес малыша 4100 г. и это четвертый мальчик в семье.
Молодая семья принимает поздравления от близких и друзей, а также от персонала больницы.
