РГИ ПРОВЕДЕТ ВЫСТАВКУ АЙВАЗОВСКОГО В СУХУМЕ В 2026 ГОДУ

Новости Четверг, 01 января 2026 14:10
РГИ ПРОВЕДЕТ ВЫСТАВКУ АЙВАЗОВСКОГО В СУХУМЕ В 2026 ГОДУ

Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. В 2026 году в Сухуме, столице Абхазии, планируется проведение выставки маринистов, организуемой Российской галереей искусств (РГИ), расположенной в Севастополе. На выставке будет представлено творчество таких выдающихся художников, как Иван Айвазовский. Об этом сообщил ТАСС директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.

Ранее РГИ взяла на себя роль куратора художественных выставок в Сухуме. В 2025 году сотрудники галереи инициировали создание экспозиции и реализацию некоторых проектов, чтобы абхазская галерея снова открыла свои двери после длительного перерыва. Этот перерыв был вызван крупным пожаром в 2024 году, в результате которого было уничтожено более 4 тысяч произведений искусства, а выставочные залы подверглись значительным повреждениям.

«Мы планируем показать известных маринистов в следующем году», – отметил Зотов.

Интерес к выставке предварительно проявил абхазский партнер. По словам Зотова, среди работ будут представлены произведения Айвазовского, его ученика Льва Лагорио, а также Алексея Боголюбова. Ведутся переговоры с основными музеями, хранящими эти шедевры, для того чтобы созданная экспозиция была на высоком уровне.

Выставку планируется открыть к туристическому сезону, чтобы жителям Абхазии и туристам удалось насладиться шедеврами. Выбор тематического направления выставки основывался на опросах местного населения и гостей региона, проведенных РГИ в 2025 году для выяснения интересов потенциальной аудитории.

