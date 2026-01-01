ПАССАЖИРОПОТОК АЭРОПОРТА СУХУМА СОСТАВИЛ 120 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

«По итогам года суммарный пассажиропоток аэропорта составил порядка 120 тысяч обслуженных лиц, что для первого года эксплуатации является устойчивым и позитивным показателем. Основная задача 2025 года заключалась не в максимизации цифр, а в запуске и отладке авиасообщения», – сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что открытие аэропорта в мае 2025 года стало важнейшим событием для Абхазии с точки зрения развития инфраструктуры республики.

В начале мая после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Авиакомпания «ЮВТ-аэро» 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва («Внуково») – Сухум.

Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки.

Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции объекта.