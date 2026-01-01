 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПАССАЖИРОПОТОК АЭРОПОРТА СУХУМА СОСТАВИЛ 120 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. Пассажиропоток открытого в мае этого года аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек, сообщил РИА Новости министр туризма Абхазии Астамур Логуа.

«По итогам года суммарный пассажиропоток аэропорта составил порядка 120 тысяч обслуженных лиц, что для первого года эксплуатации является устойчивым и позитивным показателем. Основная задача 2025 года заключалась не в максимизации цифр, а в запуске и отладке авиасообщения», – сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что открытие аэропорта в мае 2025 года стало важнейшим событием для Абхазии с точки зрения развития инфраструктуры республики.

В начале мая после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Авиакомпания «ЮВТ-аэро» 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва («Внуково») – Сухум.

Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки.

Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции объекта.

