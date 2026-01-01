СОТРУДНИКИ МВД В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ НЕСУТ СЛУЖБУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. В эти праздничные дни сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном варианте, обеспечивая правопорядок и безопасность в стране.

Новогодняя ночь прошла без происшествий, патрульные наряды милиции несли службу по заданным маршрутам. В дежурные части УВД и ОВД обращений и заявлений не поступало.