 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МВД В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ НЕСУТ СЛУЖБУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Новости Четверг, 01 января 2026 15:23
Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. В эти праздничные дни сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном варианте, обеспечивая правопорядок и безопасность в стране.

Новогодняя ночь прошла без происшествий, патрульные наряды милиции несли службу по заданным маршрутам. В дежурные части УВД и ОВД обращений и заявлений не поступало.

По линии Госавтоинспекции по республике за прошедшие сутки выявлено 87 нарушений правил дорожного движения, трое водителей привлечены к ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии – двое в г. Сухум и 1 в Галском районе.

Министерство внутренних дел РА обращается ко всем жителям и гостям республики с просьбой не допускать действий, способных создать опасность для окружающих, соблюдать общественный порядок и безопасность.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 01 января 2026 15:25

