СОТРУДНИКИ МВД В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ НЕСУТ СЛУЖБУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ
Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. В эти праздничные дни сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном варианте, обеспечивая правопорядок и безопасность в стране.
Новогодняя ночь прошла без происшествий, патрульные наряды милиции несли службу по заданным маршрутам. В дежурные части УВД и ОВД обращений и заявлений не поступало.
По линии Госавтоинспекции по республике за прошедшие сутки выявлено 87 нарушений правил дорожного движения, трое водителей привлечены к ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии – двое в г. Сухум и 1 в Галском районе.
Министерство внутренних дел РА обращается ко всем жителям и гостям республики с просьбой не допускать действий, способных создать опасность для окружающих, соблюдать общественный порядок и безопасность.
