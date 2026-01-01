НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ИГРОКИ И ТРЕНЕР ПО ИТОГАМ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА 2025 ГОДА
Сухум. 1 января 2026 г. Абхазия-Информ. Федерация футбола Республики Абхазия подвела итоги сезона 2025 года и определила лучших представителей абхазского футбола по итогам прошедшего сезона. По результатам выступлений и индивидуального вклада в успехи своих команд были названы победители в семи ключевых номинациях.
Гагрский футболист Алим Айба признан лучшим игроком сезона 2025 года.
Лучшим вратарем признан футболист команды «Ерцаху» Леон Кутелия.
Звания лучших игроков по амплуа получили: защитник Аляс Асландзия и полузащитник Наур Цвинария (футбольный клуб «Нарт»), нападающий Марат Агрба (футбольный клуб «Рица»).
Лучшим молодым игроком сезона стал футболист клуба «Гагра» Рауф Званбая, а звание лучшего тренера по итогам сезона присуждено главному тренеру клуба «Гагра» Джанкату Чкуа.
